نائب قائد العمليات المشتركة يتفقد الاوضاع الامنية في الطارمية

2024-02-05 11:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن د. قيس المحمداوي يرافقه ضباط هيئة ركن القيادة صباح اليوم الى الطارمية شمال بغداد للاطلاع على الاوضاع الامنية والاشراف على الزيارة المليونية الرجبية.

شملت جولة السيد النائب فرقة المشاة السادسة والفرقة الثانية شرطة الاتحادية والقطعات المتجحفله بأمرتها وكان في استقباله قائد الفرقة السادسة وكبار الضباط.

وفور وصوله عقد السيد النائب اجتماعا بحضور امري الالوية بهدف الاطلاع عن كثب على قاطع المسؤولية والاشراف على تنفيذ سير الاستعدادات الميدانية والقدرات والخطط التي اعدت لهذا الغرض وجاهزية الاجهزة الاستخبارية المختلفة من اجل اتمام هذه الزيارة التي يشارك فيها سنويا ويحييها الملايين من الزائرين.

وقد اثنى السيد النائب على الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الامنية واكد على ضرورة بذل اقصى الجهود لتحقيق الانسيابية في حركة الزائرين والتعامل المرن والايجابي الذي يعكس الحرص الكبير المبذول من قبل القوات الامنية ازاء زائري هذه المناسبة التاريخية و ضرورة العمل الامني المستمر والمراقبة والمتابعة الحثيثة لحين انتهاء مراسم الزيارة.

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قيادة العمليات المشتركة

يتبع ...