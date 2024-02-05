بسبب الخلافات.. مجلس الأنبار يلغي التصويت على منصب المحافظ

2024-02-05 11:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

قرر مجلس محافظة الانبار، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، تأجيل جلسته الى السادسة من مساء اليوم، بعد الغاء التصويت على اختيار المحافظ.

وقال مراسل "بغداد اليوم" ان " مجلس محافظة الانبار رفع جلسته الى السادسة من مساء اليوم، بعد الغاء التصويت على محمد نوري الكربولي لشغل المنصب".

وكان مجلس محافظة الانبار صوت، الاثنين (5 شباط 2024)، على انتخاب محمد نوري الكربولي، محافظًا للانبار.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة الانبار، صوت على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظًا".

وكان أعضاء مجلس مجلس محافظة الانبار، صوتوا في وقت سابق، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، على اختيار عمر دبوس الدليمي رئيسا جديداً له، واكرم خميس المحلاوي نائبًا لرئيس المجلس".



