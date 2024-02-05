العراق يرفض المواقف أحادية الجانب.. لقاء الأعرجي وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني

2024-02-05 11:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، السيد علي أكبر أحمديان والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، السيد محمد كاظم آل صادق.



وشهد اللقاء، استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ، إلى جانب بحث تعزيز وتمتين العلاقات بين العراق وإيران وعلى كافة الصعد.



وأشار السيد الأعرجي، إلى أن العلاقات بين بغداد وطهران متميزة وإستراتيجية ، وأن الكثير من المشتركات تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين ، مؤكدا أن العراق يسعى دوما لتعزيز علاقاته مع الجميع بما يخدم المصالح المشتركة مع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل .



وأضاف السيد الأعرجي ، أن تبادل الزيارات بين بغداد وطهران يؤكد عمق العلاقات بين البلدين ويشير إلى تميز العلاقات والرؤية المشتركة للمخاطر والتحديات ، لافتا إلى أن ذلك يتطلب أن تكون الحلول مباشرة من دون مواقف أحادية الجانب، مبينا أن الشراكة في الحوار البنّاء من شأنها حل كل ما يستجد من إشكالات .



من جانبه أشار السيد أحمديان ، إلى أن القيادة الإيرانية تؤكد دوما أن العراق وإيران تجمعهما علاقة واحدة وعمق تأريخي طويل، مؤكدا أن إيران تتعامل وفق احترام سيادة العراق وأن جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال الحوار الهادف والبنّاء.





المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي