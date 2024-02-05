عبد الغني يوجه بزيادة كميات النفط الأبيض للعوائل النازحة

2024-02-05 11:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني السيّدة إيفان فائق وزيرة الهجرة والمُهجّرين.

وتباحث الوزيران حول وضع النازحين، وأهمّية الاطلاع بما يُخفّف من مُعاناتهم، والعودة إلى مناطق سُكناهم، وسُبُل تعزيز الدعم إلى النازحين .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على إستمرار تقديم أنواع الدعم والمساعدات والحاجات الأساسية والوقود ، والعمل على تلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم .

من جهتها أشادت السيّدة إيفان فائق وزيرة الهجرة والمُهجّرين.بجهود ومبادرات وزارة النفط في تقديم الدعم والإسناد لجهود وزارتها في مساعدة العوائل النازحة ، وأكدت وزيرة الهجرة على موافقة وزير النفط على زيادة كميات النفط الأبيض المجهزة للعوائل النازحة ، وأستمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحقيق أهداف الحكومة بالتخفيف من معاناة النازحين ، والعمل على تحقيق ظروف أفضل لهم .



وزارة النفط

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