الحكومة المحلية الجديدة في النجف الأشرف تعد بنموذج خدمي مختلف بالمحافظة

2024-02-05 12:00:03 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأكدت الحكومة المحلية الجديدة في النجف الأشرف، اليوم الاثنين، اهتمامها بملف الخدمات والإعمار، فيما وعدت بتقديم نموذج خدمي مختلف في المحافظة.وقال محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، خلال مؤتمر صحفي للحكومة المحلية الجديدة، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "سنكون على قدر المسؤولية في ملف الخدمات و الإعمار، إذ نعتزم أن تكون النجف الأشرف من أولى المحافظات من ناحية الخدمات"، مطالباً بـ"توزيع الصلاحيات مع نوابه لغرض تقديم الخدمات بشكل أفضل".وأضاف: "مشروعنا لمحافظة النجف الأشرف، هو الإعمار وتقديم الخدمات والتواصل مع المواطن"مبيناً أن "وجهة نظرنا هي أن تكون النجف الأشرف قبلة للمسلمين كونها ذات أهمية دينية مقدسة".بدوره، قال رئيس مجلس المحافظة، حسين العيساوي: إن "عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبه ومحافظ النجف الأشرف ونائبيه، تمت خلال جلستين وبتوافق سياسي يحدث لأول مرة في تأريخ المجلس".وأكد العيساوي: "سنقدم نموذجاً مختلفاً لخدمة أبناء المحافظة، من خلال الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي".وصوت مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، على اختيار يوسف مكي كناوي محافظاً، وعماد كامل محمد الموسوي نائباً أول للمحافظ.