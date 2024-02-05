2024-02-05 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعوصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، الى الطارمية وعقد اجتماعاً أمنياً للإشراف على سير استعدادات زيارة استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).وذكر بيان للعمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، وصل برفقة ضباط هيئة ركن القيادة صباح اليوم الى الطارمية شمال بغداد للاطلاع على الأوضاع الأمنية والإشراف على الزيارة المليونية الرجبية".وأوضح، أن "الجولة شملت نائب فرقة المشاة السادسة والفرقة الثانية شرطة اتحادية والقطعات المتجحفلة بأمرتها وكان في استقباله قائد الفرقة السادسة وكبار الضباط".وأشار، الى أن "المحمداوي، عقد فور وصوله اجتماعاً بحضور آمري الألوية بهدف الاطلاع عن كثب على قاطع المسؤولية والإشراف على تنفيذ سير الاستعدادات الميدانية والقدرات والخطط التي أعدت لهذا الغرض وجاهزية الأجهزة الاستخبارية المختلفة من أجل إتمام هذه الزيارة التي يشارك فيها سنوياً ويحييها الملايين من الزائرين".وأثنى المحمداوي على "الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية"، مؤكداً على "ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق الانسيابية في حركة الزائرين والتعامل المرن والإيجابي الذي يعكس الحرص الكبير المبذول من قبل القوات الأمنية إزاء زائري هذه المناسبة التاريخية وضرورة العمل الأمني المستمر والمراقبة والمتابعة الحثيثة لحين انتهاء مراسم الزيارة".