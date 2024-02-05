2024-02-05 12:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

صوت مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين (5 شباط 2024) على انتخاب نزار اللهيبي رئيسًا لمجلس المحافظة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان " مجلس محافظة ديالى انتخب نزار اللهيبي رئيسا له".

وصوت مجلس محافظة النجف، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، على اختيار يوسف كناوي محافظًا للنجف وعمار الجزائري نائبًا أول وكرار محبوبة نائبًا ثانيًا.

كما صوت، اليوم ايضا مجلس محافظة واسط على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط، وعلي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة.

وفي وقت سابق، الاحد (4 شباط 2024)، جدد مجلس محافظة كربلاء، الثقة بنصيف الخطابي محافظاً لكربلاء وعلي الميالي نائبا له، كما صوت على قاسم اليساري رئيسا لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائبا له ،

كما صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، امس الأحد، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" محافظًا وعادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائبًا لرئيس للمجلس.

كما صوت اعضاء مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، على تولي خلف البدران رئاسة المجلس واسامة السعد نائبًا له.



