التربية تعلن رفع مشروع رقمنة المناهج الدراسية إلى مجلس الوزراء

2024-02-05 12:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن رفع مشروع رقمنة المناهج الدراسية إلى مجلس الوزراء، فيما أكدت أن المشروع حالياً قيد الدراسة لدى هيئة المستشارين.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أحد أهداف الوزارة هو رقمنة المناهج الدراسية، وقد رفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "المشروع الآن قيد الدراسة لدى هيئة المستشارين".

وعبر السيد، عن أمله، أن "تنعكس المباحثات والجهود من أجل إحداث نقلة نوعية على مستوى المناهج في الفترة المقبلة".

وأكد أن "الوزارة تسعى إلى تسهيل عمليات تحويل المناهج من طرقها التقليدية والكلاسيكية إلى طرق معاصرة".