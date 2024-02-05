2024-02-05 12:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محافظتا البصرة وواسط، تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء.

وذكر بيان لاعلام محافظة البصرة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ البصرة وكالة محمد طاهر التميمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية عدا المؤسسات الصحية والدوائر الخدمية والامنية ليوم غد الثلاثاء المصادف 2024/2/6 الموافق للخامس والعشرين من شهر رجب، وذلك لإتاحة الفرصة للزائرين المتوجهين الى العاصمة بغداد لأداء مراسيم زيارة الإمام الكاظم “عليه السلام”في ذكرى استشهاده".

كما قررت محافظة واسط تعطيل الدوام يوم غد بذات المناسبة، بحسب توجيه لمحافظها محمد جميل المياحي.