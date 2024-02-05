السوداني لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا نجامل على حساب سيادة العراق

2024-02-05 12:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد علي أكبر أحمديان.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، رفض العراق أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أية دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة، مشدداً على أن الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم، لكنّها بالوقت ذاته لا تجامل على حساب سيادة العراق وأمنه.





وأشار سيادته إلى أن العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة من أجل حفظ الاستقرار، وتحقيق التهدئة، بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة.





من جهته أكد السيد أحمديان، التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأمن العراق واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل طبقاً للاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران بما يحفظ أمن البلدين الجارين.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

5-شباط -2024



