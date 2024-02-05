قرعة بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة القدم تضع العراق مع النيبال وفلسطين وسوريا

2024-02-05 12:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، وقوع الفريق العراقي لكرة القدم للسيدات الى جانب منتخبات نيبال وفلسطين وسوريا ضمن بطولة غرب آسيا.

وتستضيف مدينةُ جدة بالمملكةِ العربية السعودية البطولةَ من 19 إلى 29 شباط/ فبراير 2024 الحالي، بمشاركةِ منتخبات: السعودية، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخةِ بدعوةٍ خاصةٍ، وكضيفين على اتحادِ غرب آسيا.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه " وبحسب ما أفرزته القرعةُ، فقد توزعت المنتخباتُ بين مجموعتين، ضمت الأولى: السعودية وغوام ولبنان والأردن، فيما جاءت بالمجموعةِ الثانية منتخبات: نيبال وفلسطين وسوريا والعراق".

وأضاف البيان "سيقام الدورُ الأول من البطولةِ بنظام الدوري من مرحلةٍ واحدةٍ، ويتأهل أولُ وثاني كل مجموعةٍ إلى الدور قبل النهائي، لينتقل بعدَ ذلك الفائزان إلى المشهدِ الختاميّ لتحديدِ بطل النُسخةِ الثامنة".

وتابع البيان ان "من المقررِ أن يقامَ دور المجموعات على رديف ملعبِ مدينة الملك عبد الله الرياضيّة بجدة، فيما ستقام الأدوارُ النهائية على ملعبِ مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضيّة".

ولفت اتحاد الكرة الى انه "بعد الانتهاءِ من مراسم القرعة، عمّم اتحادُ غرب آسيا جدولَ البطولة، التي تبدأ يوم 19 شباط من خلال إقامة مباراتين، الأولى عندَ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية بين غوام ولبنان، تليها عند الساعةِ الثامنة مباراة السعودية والأردن"، مبينا ان "المنافساتُ ستتواصل يوم 20 شباط الجاري، بلقاءين بالتوقيت نفسه، الأولى بين نيبال وسوريا، ثم بين فلسطين والعراق، وفي اليوم الذي يليه 21، يلعب المنتخبُ الأردني أمام غوام، ويتواجه منتخبا لبنان والسعودية".

وأوضح البيان ان "البطولة ستستكمل يوم 22 شباط، حين يلتقي منتخبا العراق ونيبال من جهةٍ، ومنتخبا سوريا وفلسطين من جهةٍ أخرى، وبعدَ ذلك مباشرةً بيومٍ يتقابل لبنان مع الأردن، والسعودية مع غوام، على أن تختتمَ يوم 24 شباط منافساتُ دور المجموعات عبر مباراتين أيضاً، الأولى بين سوريا والعراق، والثانية بين فلسطين ونيبال، وستدخل البطولةُ بعدَ ذلك يومي 25 و26 شباط بفترةِ راحةٍ، ثم تقام يوم 27 مباراتا الدور قبل النهائي، وأخيراً المباراة النهائية يوم 29 شباط".