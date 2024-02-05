انتفت الحاجة.. الكشف عن خلاصة زيارة وفد البرلمان لمواقع القصف الأمريكي في الأنبار

2024-02-05 12:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، صلاح زيني، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، خلاصة زيارة وفد نيابي لمواقع الحشد الشعبي التي تعرضت للقصف من قبل الطيران الامريكي غرب محافظة الأنبار.

وقال زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"،إن" قصف مقرات الحشد الشعبي في القائم وعكاشات جريمة نكراء واعتداء سافر، لافتا الى ان وفدًا نيابيًا من لجنة الامن والدفاع زار المواقع يوم امس واطلع ميدانيا على حجم الدمار والوقوف على عدد الشهداء والجرحى".

واضاف، ان" الوفد اصرّ على الاسراع في تنفيذ قرار رقم 18 لسنة 2020 والقاضي باخراج القوات الاجنبية كافة من العراق والتاكيد على عدم التسامح مع سفك دماء العراقيين مع الاشارة الى ان الحاجة انتفت لبقاء قوات التحالف واستمرارها يساهم في زعزعة الامن والاستقرار ويضر بالمشهد الامني".

واشار زيني الى ان" ماحدث جريمة وهناك تقرير متكامل سيتم رفعه الى رئاسة البرلمان والوزراء يؤكد من خلاله ضرورة الاسراع باخراج القوات الاجنبية من العراق ".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي غرب الأنبار ومقرات للفصائل في سوريا.

وقالت القيادة في بيان، إن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفًا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مشيرا إلى أن الأهداف تضمنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجيستي.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، يوم السبت، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.

بدوره، نفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وجود تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن بشأن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مستهدفة بها مواقع القوات الامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد، مؤكدة سقوط 16 ضحية و25 جريحا جراء ذلك "العدوان".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر احتجاجا على القصف.