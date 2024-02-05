توجه حكومي لاستثمار مطامر قديمة للنفايات في إنتاج الطاقة الكهربائية

2024-02-05 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، عن قرب إحالة مشروع إنشاء محطة متطورة لإنتاج الطاقة الكهربائية بحرق النفايات للتنفيذ، فيما أشارت الى التوجه لاستثمار مطامر قديمة للنفايات.

وقال مستشار الهيئة، عضو المبادرة الوطنية لدعم الطاقات وتقليل الانبعاثات رحيم الجعفري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعامل في أطراف بغداد لا تزال قديمة وتطلق الغازات والملوثات البيئية"، مشدداً على "ضرورة التزام المعامل القديمة بالمحددات البيئية وتحديث معاملها".

وأضاف الجعفري، أن "أمانة بغداد تعمل على إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بحرق النفايات بشكل علمي ومن الجيل الرابع الأكثر تطوراً، حيث أعلنا عن الفرصة والشركات تقدمت وخلال الأيام المقبلة ستحال إلى إحدى الشركات لأخذ دورها في الإنتاج".

وتابع أن "المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات تستخدم 3 آلاف طن، إذ إن في بغداد وحدها هناك 12 ألف طن من النفايات، ونحن بدأنا بثلاثة آلاف وسنكرر التجربة مع شركات أخرى"، مشيراً إلى أن "هناك مطامر قديمة بالإمكان استثمارها لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال استخدام غاز الميثان المنبعث منها".

ولفت إلى أن "وزارة البيئة دعت إلى اتخاذ إجراءات بحق المعامل القديمة التي لا تلتزم بالمحددات البيئية والتي تؤثر في البيئة والمواطن، والضغط لاستخدام التكنولوجيا في المعامل لتقليل الانبعاثات".