2024-02-05 13:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أنهت ست محافظات، اليوم الإثنين (5 شباط 2024)، تشكيل حكوماتها المحلية عبر انتخاب محافظيها ورؤساء مجالس المحافظات فضلا عن نواب رئيس المجلس ونائب المحافظ.

وكانت محافظة كربلاء في طليعة المحافظات التي عقد مجلسها جلسته لاختيار رئيس المجلس ونائبيه ومن ثم اختيار المحافظ، حيث صوت مجلس محافظة كربلاء على اختيار قاسم اليساري لرئاسة مجلس المحافظة كما صوت على اختيار نصيف الخطابي لمنصب المحافظ.

وتزامن مع جلسة كربلاء، جلسة لمجلس محافظة واسط التي صوت فيها على اختيار علي حسين سلمون رئيسا لمجلس المحافظة، كما صوت بعد ذلك على اختيار محمد جميل المياحي لمنصب المحافظة".

وسبق الجلستين، جلسة لمجلس محافظة صلاح الدين التي عقدت يوم امس الأحد، وصوت فيها مجلس المحافظة على اختيار احمد الجبوري (ابو مازن)، لمنصب المحافظ، فضلا عن التصويت على عادل الصميدعي لمنصب رئيس مجلس المحافظ".

كما عقد مجلس محافظة النجف اليوم الاثنين جلسته الأولى، التي اختار من خلالها حسين وحيد العيساوي لمنصب رئيس مجلس المحافظة، تلاه التصويت على تولي يوسف كناوي منصب المحافظ".

وفي جنوب العراق، صوّت مجلس محافظة البصرة الذي عقد جلسته بعد خلافات وعدم اتفاق استمر لأيام، على تولي اسعد العيداني منصب المحافظ لولاية ثانية، سبقه التصويت على اختيار خلف البدران لمنصب رئيس مجلس المحافظة".

غربا، وفي محافظة الانبار التي أجل مجلس محافظتها التصويت على المحافظ الى السادسة من مساء اليوم، بعد ان صوّت على اختيار عمر مشعان دبوس رئيسا لمجلس المحافظة، حيث ينتظر المجلس التصويت على محمد نوري الكربولي لمنصب المحافظ مساء اليوم".

اما في بابل فقد رفع المجلس جلسته الاولى الى الساعة الثامنة مساءً على أمل العودة الى الإلتئام لاختيار الحكومة المحلية للمحافظة. وهذا ما جرى بالتحديد مع مجلس محافظة ذي قار الذي أجل جلسته الى إشعار اخر لاختيار الحكومة المحلية".

وفي بغداد، دعا المحافظ الحالي محمد جابر العطا مجلس المحافظة الجديد الى عقد جلسته الاولى في الساعة الثامنة من مساء اليوم لاختيار محافظ جديد ورئيس جديد لمجلس المحافظة".