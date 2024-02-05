الدولار يرتفع في بغداد ويستقر بأربيل مع الإغلاق

2024-02-05 13:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في بغداد فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 151900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151800 دينار مقابل 100 دولار.