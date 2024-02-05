2024-02-05 13:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتخب مجلس محافظة نينوى اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لاربع سنوات قادمة بتصويت الاغلبية، ليتم الابقاء على المحافظ الذي حل بديلا لنجم الجبوري.





بالمقابل، انتخب مجلس محافظة نينوى ايضا احمد الحاصود رئيسا لمجلس محافظة نينوى.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان مجلس محافظة نينوى انتخب عبد القادر الدخيل محافظا لنينوى وانتخب احمد الحاصود عن تحالف العقد الوطني رئيسا لمجلس محافظة نينوى باغلبية كاملة.

واضاف انه تم انتخاب محمد عبدالله الجبوري نائبًا اول لرئيس المجلس".



