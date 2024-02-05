الكرد بمفردهم في مجلس كركوك وبانتظار الآخرين: لن نستحوذ على المناصب

2024-02-05 13:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك محمد كمال، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، أنه لايمكن لأي مكون تشكيل الحكومة لوحده في كركوك.

وقال كمال في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قانون الانتخابات يفرض التوافق بتشكيل الحكومة في كركوك، ولا يمكن لأي مكون إدارة المحافظة بمفرده".

وأضاف أنه "لو حصل الكرد على 15 مقعدا من أصل 16 مقعد فلن يتمكنوا من تسمية المناصب جميعها في المحافظة، وبالتالي الحل هو بالتوافق وأن تكون تسمية المناصب خطوة بخطوة ومشاركة المكونات من العرب والكرد والتركمان والأشوريين بإدارة المدينة".

وبين كمال أنه "إذا كان المحافظ كرديا، فلا بد أن تكون المناصب الأخرى من منصب رئيس المجلس ونائبه ونواب المحافظ تشارك بها جميع المكونات".

ويتواجد النواب الكرد والمسيحيين في كركوك حاليا في مبنى مجلس المحافظة لعقد الجلسة، لكن النصاب لم يتحقق، حيث ان المتواجدين هم 8 من اصل 16 مقعدا، مع مقاطعة العرب والتركمان للجلسة.

وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، اعلن الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، في بيان مشترك بعد انتهاء اجتماعهما، الاتفاق على ضرورة اختيار محافظ كردي لكركوك من أجل حماية مصالح مواطني المحافظة بجميع مكوناتهم في هذه المرحلة وبُغية خدمة أهالي المدينة وضواحيها".

وشهدت محافظة كركوك اعلى نسبة مشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بين جميع المحافظات الاخرى، وذلك بسبب الاستقطاب القومي والتحدي "الكردي-العربي" المبني على سنوات من صراع النفوذ بعد عام 2017.