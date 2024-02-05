لعدم التوافق.. 4 محافظات ترفع جلساتها الى اشعار آخر

2024-02-05 14:06:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رفع عدد من مجالس المحافظات، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، جلساتها الى اشعار آخر بسبب عدم تحقيق الاغلبية المطلقة سواء لجميع المناصب او لبعضها.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة البصرة رفع جلسته الى اشعار اخر، لانتظار التوافق على نائبي المحافظ بعد ان تم التصويت على المحافظ ورئيس المجلس ونائبه"، مبيناً أنه "تم ايضا الغاء جلسة محافظة كركوك لعدم تحقيق النصاب".

واشار الى، أنه "تم تأجيل جلسة مجلس محافظة المثنى إلى العاشرة مساء بسبب عدم الاتفاق".

واضاف، أن "مجلس محافظة ديالى ايضا رفع جلسته الى أشعار آخر لعدم تحقيق الاغلبية المطلقة لانتخاب رئيس مجلس محافظة ديالى".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس محافظة البصرة، على انتخاب اسعد العيداني محافظًا للبصرة بإجماع الاعضاء الحاضرين.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة البصرة صوت بالاجماع على انتخاب اسعد العيداني محافظًا للبصرة".

فيما صوت مجلس محافظة النجف، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، على اختيار يوسف كناوي محافظًا للنجف وعمار الجزائري نائبًا أول وكرار محبوبة نائبًا ثانيًا.

كما صوت، اليوم ايضا مجلس محافظة واسط على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط، وعلي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة.

وفي وقت سابق، الاحد (4 شباط 2024)، جدد مجلس محافظة كربلاء، الثقة بنصيف الخطابي محافظاً لكربلاء وعلي الميالي نائبا له، كما صوت على قاسم اليساري رئيسا لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائبا له ،

كما صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، امس الأحد، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" محافظًا وعادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائبًا لرئيس للمجلس.

كما صوت اعضاء مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، على تولي خلف البدران رئاسة المجلس واسامة السعد نائبًا له.