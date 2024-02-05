2024-02-05 14:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفعت خمسة مجالس محافظات جديدة، اليوم الاثنين، جلساتها لأسباب مختلفة أبرزها الاختلاف على توزيع المناصب الإدارية أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مجلس محافظة ديالى قرر، اليوم الاثنين رفع جلسته إلى اشعار آخر مع ابقائها مفتوحة لعدم اكتمال النصاب.

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة ميسان، جنوبي العراق، إن مجلس المحافظة أجل انعقاد جلسته الأولى التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الأربعاء المقبل.

كما أن مجلس محافظة البصرة رفع جلسته الى اشعار آخر، بانتظار التوافق على منصبي نائبي المحافظ.

وقرر مجلس محافظة المثنى تأجيل جلسته إلى الساعة العاشرة من مساء اليوم بسبب عدم الاتفاق بين الكتل الفائزة بانتخابات مجالس المحافظة.

وفي كركوك، أوضح مراسل وكالة شفق نيوز إن مجلس المحافظة أخفق في عقد جلسته الأولى الى اشعار اخر لتعذر اكتمال النصاب القانوني، مبينا ان الجلسة شهدت "مقاطعة" العرب والتركمان.

وكان مجلس محافظة البصرة الجديد صوّت، اليوم الاثنين، على اختيار رئيساً له عن تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري، ونائبه، فيما جدد الولاية للمحافظ الحالي أسعد العيداني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مجلس المحافظة اختار خلف البدران رئيساً للمجلس، وهو من تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري.

وأضاف أنه تم انتخاب أسامة السعد عن كتلة "تصميم" بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني، نائباً لرئيس المجلس.

وأكد مراسلنا أن مجلس محافظة البصرة صوّت بالإجماع على أسعد العيداني محافظاً لولاية ثانية.

وفي وقت سابق اليوم، انتخب مجلس محافظة الأنبار رئيساً له ونائبه والمحافظ، في أولى جلساته التي عقدها للمباشرة بمهامه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس الأنبار انتخب عمر مشعان دبوس الدليمي رئيساً له، وأكرم خميس المحلاوي نائباً لرئيس المجلس.

وأضاف أن المجلس صوّت على اختيار محمد نوري الكربولي محافظاً للأنبار.

كما أن مجلس محافظة واسط انتخب علي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة، وصوّت على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط.

وكذلك صوّت مجلس محافظة النجف بالإجماع على اختيار حسين العيساوي عن ائتلاف دولة القانون رئيساً لمجلس المحافظة، ونائبه غيث شبع عن تحالف "الأساس" بزعامة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي.

وأشار إلى أن المجلس انتخب رسمياً يوسف كناوي عن تيار الحكمة الوطني محافظًا للنجف، وعمار الجزائري عن حركة عصائب أهل الحق نائباً له، والنائب الثاني كرار محبوبة عن تحالف "أبشر يا عراق" للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق.