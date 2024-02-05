بسبب المشاركة في تظاهرة.. العقوبة لأكثر من الف معلم ومدرس في السليمانية

2024-02-05 14:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مجلس المعلمين المعترضين يوم الاثنين، عن أعداد المعلمين والمدرسين الذين تمّت معاقبتهم من قبل مديريات التربية وسط السليمانية، مؤكدين أن تلك العقوبات غير قانونية.

وقال عضو مجلس المعلمين المعترضين عثمان كولبي، في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من 1000 معلم ومدرس تم معاقبتهم خلال العشرة أيام الاخيرة من قبل مديريات التربية في السليمانية".

وبين كولبي، أن "القانون يجيز عقوبة المعلم إذا تغيب لمدة ثلاثة أيام متتالية بدون عذر شرعي،، والآن لا يوجد أهم من عذر تأخير صرف الرواتب لدى الموظف الحكومي"، مؤكدا أن "المجلس يمتلك عدد من المحامين المتطوعين الذين باشروا بتقديم الطعون القانونية على تلك العقوبات".

وعن نوع العقوبات أوضح عضو المجلس أنها تراوحت بين "الغياب والنقل"، مشيرا إلى أن "تلك العقوبات سوف لن تمر مرور الكرام وبصورة طبيعية على مديريات التربية"، حسب تعبيره.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية ان معلمي ومدرس كلار وسارزور ورابرين ومناطق أخرى تظاهروا اليوم، أمام مديريات تربيات مناطقهم وبعضهم قام بقطع الطريق أمام مديرية التربية احتجاج على تأخير صرف الرواتب الشهرية.