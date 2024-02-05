بعد انتخابه رئيسا لمجلسها.. الدبوس: الأنبار بحاجة لمشاريع بـ 4 قطاعات

2024-02-05 14:42:02 - المصدر: واع

الانبار - واع - احمد الدليميأكد رئيس مجلس محافظة الأنبار الجديد عمر مشعان الدبوس، اليوم الاثنين، أن المحافظة بحاجة الى مشاريع خدمية بـ 4 قطاعات.وقال الدبوس عقب انتخابه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توافقا كبيراً بين الكتل السياسية في تسمية المناصب الرئيسية وهي بداية خير للمحافظة".وأكد الدبوس، أن "المحافظة تحتاج الى خدمات جديدة تضاف لها، وبمستويات مختلفة وبمشاريع جديدة، في مجالات الصحة والتربية والنقل والسياحة، إضافة الى المشاريع السارية".وأضاف، أن "المحافظة مترامية الأطراف وتشكل ثلث مساحة العراق، وتحتاج الى خدمة كبيرة، وقد تم وضع خطة وسيتم التشاور مع أعضاء المجلس ومع اللجان المتخصصة وفق رؤية تعزز مسيرة الإعمار والاستقرار في المحافظة".