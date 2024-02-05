2024-02-05 15:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أزمة غزة من جهة والصراع العسكري بالوكالة من جهة أخرى جعلت أوضاع المنطقة حبلى بتوترات لا يمكن التنبؤ بها، فيما تتصاعد التوترات يوماً بعد آخر بين الولايات المتحدة وحلفاء إيران بالمنطقة وقد شهد العراق مؤخراً موجة من الضربات الأمريكية على مواقع تابعة للحشد الشعبي.

وقد تحدثت وكالة "بغداد اليوم"، إلى علي واعظ مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية، حول الوضع في المنطقة وبرنامج الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقضية غزة والانتخابات المقبلة في هذا البلد.

ويرى واعظ أن "الرئيس جو بايدن يسعى إلى إعادة السياسة إلى مسرح الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، لكن هذه السياسة تبدو مثالية للغاية.

وقال الأستاذ في جامعة جورج تاون في مقابلة مطولة أن "طهران وواشنطن على سلم التوتر"، منوهاً الى أن "مصير حرب غزة مرتبط بمصير الانتخابات الأميركية".

وأوضح إن" طهران وواشنطن وصلتا إلى حدود صراع عسكري خطير ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وسنشهد زيادة خطيرة في الصراعات ومزيداً من الضغوط على إيران في حال تمكن ترامب من الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة".

وعن الهجمات الأخيرة في العراق، أجاب "سعى بايدن إلى إيجاد خيار الرد العسكري انتقاما لمقتل ثلاثة جنود أميركيين على الحدود الأردنية والسورية، بما لا يؤدي إلى تصعيد الصراع -بطريقة مفرطة- ولن يضع واشنطن في موقف محرج ويحول الصراع بين طهران وواشنطن إلى حرب مباشرة".

وبين "على أية حال، أكدت كل من الولايات المتحدة وإيران في الأشهر القليلة الماضية أنهما لا تسعيان إلى تحويل الحرب بالوكالة إلى حرب مباشرة، ولن تسعيا حتى إلى توسيع الصراعات، ولقد وضع الوضع الإقليمي الجانبين في وضع لا تستطيع فيه إيران ولا أمريكا تحمل تكاليف الانسحاب".

وفيما يلي نص المقابلة:

بعد الحادث الذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين على الحدود الأردنية السورية، كثرت التكهنات بأن الولايات المتحدة ستشن هجوماً انتقامياً. واتخذت أمريكا مؤخرًا إجراءً انتقاميًا. وغني عن القول أن منطقة في حالة متوترة، برأيك ما هو وضع المنطقة الآن؟ ما سبب تأخر أمريكا في رد الفعل المتوقع؟ لماذا لم تتحرك حكومة بايدن بسرعة؟ إن تحليل مثل هذا الإجراء فعال بالتأكيد في فهم سياسة الطرف الآخر.

الجواب: من المؤكد أنه يمكن اعتبار عاملين لتبرير تأخر الرد الأميركي على مقتل ثلاثة من جنوده في المنطقة. أولاً؛ كانت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن تجري في باريس وتتم متابعتها بشكل مكثف على أمل التوصل إلى نتيجة. كما أن إدارة بايدن لم تكن تريد أن تخرج هذه المفاوضات عن مسارها مع تزايد التوترات في المنطقة.

وفي المقابل، سعى بايدن إلى إيجاد خيار الرد العسكري انتقاما لمقتل ثلاثة جنود أميركيين على الحدود الأردنية السورية، وهو ما لم يؤد إلى تصعيد الصراع -بشكل مفرط- ووضع واشنطن في مواجهة مباشرة مع طهران.

ولا تضع على أية حال، أكدت كل من الولايات المتحدة وإيران في الأشهر القليلة الماضية أنهما لا تسعيان إلى تحويل الحرب بالوكالة إلى حرب مباشرة، ولن تسعيا حتى إلى توسيع الصراعات.

ولذلك كان ينبغي للحكومة الأميركية أن تختار خيار ضرب إيران واستعادة الردع -من وجهة نظرها- دون أن يؤدي هذا الأمر إلى صراع مباشر بين البلدين. ويبدو أن هذين العاملين أخرا الرد الأمريكي بضعة أيام.

وفي إيران، يتكرر الحدس والهاجس كثيراً بين الناشطين الإعلاميين وحتى الناس العاديين، وهو خيار «اندلاع الحرب المباشرة». ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التفكير إلى انتشار القلق في المجتمع والاقتصاد وبيئة الأعمال، وفي الأساس، ما مدى احتمالية أن يمتد نطاق التوترات في المنطقة إلى إيران؟ أم أنها يجب أن تستمر في الماضي في المناطق المعروفة بمناطق النفوذ؟

الجواب: بالتأكيد، في الوضع الذي لا يريد فيه الطرفان حرباً مباشرة، لا يمكن القول على وجه اليقين أن الصراع لن يحدث؛ لأن الظروف الإقليمية وضعت الطرفين في وضع لا تستطيع إيران ولا أميركا تحمل تكاليف الانسحاب منه. وهذا يعني أنه إذا كانت إيران في وضع حيث تواصل إسرائيل الحرب في غزة ويقتل مئات الأبرياء كل يوم، وقد نشأت حالة إنسانية مزرية في هذه المنطقة كحكومة تعتبر نفسها حاملة راية الدعم عن فلسطين، أما بالنسبة لفلسطين فلن يتخذ أي إجراء، وإذا لم يفعل ذلك ويمنع حلفائه في المنطقة من التحرك فإن مصداقية محور المقاومة ستكون موضع شك. وحتى من وجهة نظر طهران، هناك خطر استراتيجي من أن يرى الجانب الآخر إيران وحلفائها في وضع ضعيف، وسيرغبون في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد مصالح محور المقاومة.

ومن ناحية أخرى، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل أي شيء في وضع تتعرض فيه مصالح هذا البلد ومنشآته الدبلوماسية والعسكرية للاستهداف المستمر، وحيث أن أكبر قوة عسكرية في المنطقة - على سبيل المثال - تتوقف عن الشحن في إحدى الدولتين، أهم الممرات المائية الدولية للبحركما الحال في البحر الأحمر.

ومن ناحية أخرى، فإن ظروف الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، دفعت الجمهوريين باستمرار إلى اتهام بايدن بالضعف، وإلقاء اللوم على حلفاء إيران في المنطقة. وتخلق هذه القضية المزيد من الضغوط على حكومة الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات انتقامية، خاصة عندما يقتل جنود أميركيون ويعتبر ذلك خطا أحمر بالنسبة لواشنطن.

والقضية الرئيسية هي أنه في الوضع الذي يكون فيه الجانبان على سلم التوتر ويتسلقانه بسرعة، حتى لو لم يكن لديهما الدافع السياسي للدخول في صراع، فقد ينتهي بهم الأمر في النهاية إلى موقف يتسم بسوء التقدير، واعتقد أن الصراع أمر لا مفر منه.





-يعتبر بعض الخبراء الآن أن ثقل أزمة غزة في المنطقة أثقل من كل الأحداث الأخرى، ويعتقدون أن الطريقة التي تنتهي بها هذه الأزمة يمكن أن تحدد آفاق المنطقة، كيف تقيمون الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ بداية أزمة غزة في المنطقة؟ ما الذي تبحث عنه أمريكا في غزة؟

الجواب: يبدو أنه منذ بداية الصراعات في غزة، كانت حكومة بايدن تبحث عن دعم غير مشروط تقريباً لإسرائيل، لتتمكن من فرض شروط على أسلوب العمل العسكري الإسرائيلي في هذه المنطقة، وأخيراً استغلال هذه الأزمة كفرصة، وقد تم اتباع هذا النهج بدافع أن تتمكن أمريكا من تنصيب حكومة أكثر اعتدالًا في إسرائيل باستخدام هذا التكتيك.

لأن حكومة نتنياهو الحالية في تل أبيب كانت في صراع يومي مع حزب الله مع التوسع الأفقي للصراعات كما ربطت واشنطن بحلفاء طهران في المنطقة، كما أن الارتفاع العمودي في مستوى التوترات خلق وضعاً لا تنتهي فيه الحرب، واليوم، يبدو أن إدارة بايدن قد حركت سياستها نحو وقف مؤقت لإطلاق النار.

وعلى أمل أنه كلما طالت هذه المرة، ستتاح فرصة عودة السياسة إلى العلاقات الداخلية في إسرائيل، وفي تلك الحالة سيفقد نتنياهو، الذي يتمتع بشعبية قليلة للغاية في هذا البلد، السيطرة على الأمور، وبالطبع وبعد ذلك يحدث أيضًا إجراء انتخابات جديدة. وفي مثل هذه الحالة، من المأمول أن تأتي حكومة جديدة للعمل في إسرائيل حتى تتمكن إدارة بايدن من ربط الوضع بحرب ما قبل حرب غزة من خلال بدء عملية سياسية. الوضع الذي أعقب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. بمعنى أنها تستطيع الاستعانة بالدول العربية لإعادة بناء غزة وإقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب من خلال تنازل إسرائيل لفلسطين لتشكيل حكومة مستقلة.

وأعتقد أن الوضع الحالي يجعل هذا البرنامج أكثر مثالية أو غير واقعي. لأنه على المدى القصير، ونظراً للتأييد الواسع النطاق لاستمرار الحرب من قبل الشعب الإسرائيلي، لا يبدو أن حكومة بايدن ستكون قادرة على تحقيق أهدافها. بالإضافة إلى ذلك، أدى الوضع الإنساني الذي نشأ في غزة إلى رفع التكلفة السياسية للتطبيع إلى مستوى غير مقبول تقريبًا بالنسبة لدولة مثل المملكة العربية السعودية.





-وفيما يتعلق بدعم أميركا لإسرائيل وأهدافها، يرى البعض أنه مبالغ فيه، والبعض الآخر يعتبره مرتبطاً بسياسة أميركا. وما بينهما هو تدمير دور أميركا الخلاق، وتدمير صورة أميركا كمدافع عن حقوق الإنسان، التي تُداس بأبشع الطرق في غزة. ما هو الهدف الذي سيتخذه بايدن حتى لا يخسر الانتخابات من جهة، ويتمكن من السيطرة على نتنياهو وإبعاد المنطقة عن هذا التوتر المتزايد من جهة أخرى؟ أم أن هذه الأزمة يمكن حلها بالأساس دون دور أمريكا وبوجود فاعلين إقليميين؟

الجواب: ففي نهاية المطاف، ترتبط قضية إسرائيل بالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن الكثير ممن يدعمون الحزب الديمقراطي مالياً، ومن حيث القضايا السياسية في أمريكا، فإن مصير هذه الحرب يكاد يكون مرتبطاً بمصير الانتخابات في هذا البلد. فمن ناحية، لا ينوي بايدن أن يتهمه الجمهوريون بأن ضعفه أمام إيران وما حدث في 7 أكتوبر تسبب في تفاقم الوضع بالنسبة لإسرائيل. ومن ناحية أخرى، فهو لا يريد كل تلك المواضيع الخطابية التي كانت حكومته تتابعها - أي؛ ويضيع دعم الديمقراطية والقانون الدولي، كما يضيع صوت الأجيال الشابة، من المسلمين والعرب، في بعض الدول - حيث ستكون هناك منافسة وثيقة مع ترامب.

لذلك، هناك توازن صعب للغاية أمام بايدن إرساءه، وقد حاول حتى الآن الدفع بهذه المهمة من خلال الضغط من وراء الكواليس على إسرائيل، وبالطبع لم ينجح. لأن نتنياهو استطاع أن يقاوم مطالب الحكومة الأميركية باستخدام أداة الوحدة الهشة في حكومته.

وبطبيعة الحال، يعتقد المسؤولون في حكومة بايدن أن نفس القدر من المساعدات الإنسانية المحدودة التي وصلت إلى غزة لم تكن لتحدث لولا ضغوط الولايات المتحدة، وكانت حكومة نتنياهو ستخلق ظروفا أسوأ بكثير. لكن إدارة بايدن تدرك التكلفة السياسية والمالية لهذه الحرب على نفسها وتتطلع إلى إيقافها في أقرب وقت ممكن حتى يمكن توفير المساحة لعودة السياسة إلى المسرح.

ومن ناحية أخرى، لدى نتنياهو كل الدوافع في ذهنه لانتظار تغيير النظام في واشنطن من خلال إطالة أمد الحرب. لأن نتنياهو يعلم أنه بعودة ترامب ستزول كل الضغوط عنه. ومع ذلك، يبقى أن نرى أي من هذه الساعات سوف تدق أولا من حيث الوقت. فهل ستصل الحرب إلى مرحلة وقف إطلاق النار ولو مؤقتا أم أن الانتخابات الأمريكية ستنتهي قريبا وستحدد ما سيكون عليه مستقبل هذه الحرب. لكن إذا استمرت الحرب من الآن وحتى تشرين الثاني/نوفمبر، فإنها ستوجه ضربة قاسية لبايدن في الانتخابات، بل وقد تكلفه ولاية ثانية.





-هل تعتقد أن أزمة غزة ستؤثر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية وملء صناديق الاقتراع الجمهورية؟

الجواب: يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه حتى في الحزب الجمهوري، على الرغم من الأدبيات العنيفة والمثيرة للحرب، فإن الشعب الأمريكي، وحتى تلك القاعدة من مؤيدي ترامب الرئيسيين، سئموا من حروب أمريكا في الشرق الأوسط. حتى دونالد ترامب تولى منصبه خلال فترة رئاسته على وعد بإنهاء حروب أمريكا التي لا نهاية لها في هذه المنطقة، وحتى اليوم، فإن عقليته الرئيسية هي أنه لا ينبغي لواشنطن الدخول في المزيد من الصراعات في الشرق الأوسط.

ولذلك، عملياً، فإن الطرفين الأمريكيين - بعيداً عن اختلاف أدبياتهما - يبحثان في نهاية المطاف عن شيء واحد، وهو تقليص الدور العسكري لهذه الدولة في المنطقة. لأنهم يعلمون جيداً أنه لا يوجد دعم من الشعب الأمريكي لذلك. لكن هذه القضية لا تعني أن هذه القصة لن تستخدم في الانتخابات الأميركية. من المؤكد أن ترامب اتهم بايدن بالتساهل مع إيران وسيقول بالتأكيد إن هذه التسوية شجعت حماس على مهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر. علاوة على ذلك، سيقول إن أزمات مثل حرب غزة والحرب في أوكرانيا لم تحدث خلال فترة ولايته. وبطبيعة الحال، في كلتا الحالتين، كانت هذه مسألة خاطئة ولم يكن هناك نقص في الأزمات خلال رئاسة ترامب، وعلى الأقل ذهبت طهران وواشنطن إلى حدود صراع عسكري خطير ثلاث مرات خلال هذه الفترة.





-ما الذي ستجلبه عودة ترامب إلى السياسة في أمريكا لمصالح إيران في المنطقة؟

الجواب: رغم أن ترامب نفسه لم يسع إلى زيادة الأزمة مع إيران، بل ويرحب بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، إلا أن لديه أشخاصًا من حوله - قد يعودون إلى السلطة مع إعادة انتخابه - لم يتصالحوا بأي حال من الأحوال مع الأمر. ويتطلعون إلى تغيير النظام في إيران. وترامب أيضاً - كما رأيت في ولايته الأولى - ليس منخرطاً في التفاصيل، وبالتالي لا يمكن أن يكون لديه إدارة صحيحة بشكل عام. ولهذا السبب، لا يمكننا أن نكون متفائلين بإمكانية خلق ظروف أفضل في عهد ترامب.

أعتقد أننا سنشهد زيادة خطيرة في الصراعات والمزيد من الضغوط على إيران في عهد ترامب. وخاصة بالنظر إلى الدور الذي لعبه في اغتيال قاسم سليماني، فمن المستحيل أن نتخيل أن أي مسؤول من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة سيكون على استعداد للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الآخر. وفي رأيي، في عهد ترامب، من المحتمل أن نشهد في إيران أنه بسبب الباب المغلق للدبلوماسية النووية وزيادة التهديدات على المستوى الإقليمي، سيتم إحياء مناقشة التحرك نحو الردع النهائي - الأسلحة النووية.

سؤال أخير، هل لديكم أي أمل في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أم تعتبرونها وثيقة ستسجل في التاريخ؟ لو تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، هل ستكون العلاقة بين إيران وأمريكا كما هي الآن أم ستكون مختلفة؟

الجواب: حتى في هذه المرحلة، يمكن القول أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) أصبحت جزءا من التاريخ، والسبب الرئيسي هو أن الصيغة الرئيسية التي كانت في خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وهذا يعني أن القيود النووية القائمة على أساس زمني ضد الامتيازات الاقتصادية قد تم استبعادها بالكامل. وهذا يعني أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم إلى هذا الحد وأن طهران قد حققت معرفة لا رجعة فيها بأن الحدود الزمنية لن تكون مرضية للغرب. ونحن نعلم أن إيران لن تقبل بقيود طويلة الأمد أيضًا.

ومن وجهة نظر اقتصادية، أظهر الغرب أنه غير قادر على تقديم تخفيف فعال وغير قابل للإلغاء للعقوبات المفروضة على إيران. ولذلك، يمكن القول أن هناك حاجة إلى صيغة مختلفة تماما. ومن ناحية أخرى، فإن خمسة زائد واحد هو مفهوم غير قابل للاختزال. لأن الخلافات التي كانت قائمة بين الغرب وروسيا وحتى التوترات القائمة بين بكين وواشنطن أوصلت هذه المجموعة إلى طريق مسدود من حيث قدرتها على فصل القضايا النووية عن القضايا غير النووية وتشكيل التعاون على المصالح المشتركة.

لذلك، في أفضل السيناريوهات، حتى لو عاد بايدن إلى منصبه وكان على استعداد لإعادة التفاوض مع إيران - بافتراض إرادة الجانب الآخر - فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق. ورغم أن الاتفاقيات ورفع العقوبات بين إيران والولايات المتحدة كانت في الماضي تتم عادة خلال الولاية الثانية لرئاسة رئيس ديمقراطي، فإن الوضع سيكون مختلفا في عام 2025.

وفي إيران، أجريت الانتخابات الرئاسية في صيف العام نفسه، وسينتهي تاريخ انتهاء القرار 2231، الذي يسمح باستخدام آلية الزناد وعودة العقوبات إلى الدولة السابقة، في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. لذلك، سيواجه الطرفان قيودًا في ذلك العام. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2025، سيكون لدى إيران نفوذ أكبر بكثير فيما يتعلق بالتقدم في البرنامج النووي مما كانت عليه في عام 2015.

ولقد كانت خطة العمل الشاملة المشتركة بمثابة اتفاق اعتبره ما يقرب من 90٪ من السياسيين الأمريكيين اتفاقًا سيئًا. ولذلك سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق مقبول داخل الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن العامل نفسه الذي حال دون إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» في 2022، وهو عدم ثقة طهران بضمان واشنطن البقاء في الاتفاق في 2025، سيكون موجوداً أيضاً، وهذه مسألة ليس لها حل.

وكان من المأمول أنه ربما يمكن استغلال الفرصة التي ستنشأ في عام 2024 على الأقل للتفاعل ونوع الاتفاق الذي يمكن أن يوفر مصالح الجانبين إلى حد أكبر في المستقبل ويكون أكثر استقرارًا وموثوقية. لكن الحرب في غزة والأزمات التي حدثت بين طهران وواشنطن خلال هذه الفترة نفت حتى هذا الاحتمال. وبهذا المعنى، للأسف، من المستحيل أن نكون متفائلين ومفعمين بالأمل في الوضع الحالي.