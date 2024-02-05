وزيرا الخارجية العراقي والمصري يبحثان ثلاثة ملفات

2024-02-05 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري، اليوم الاثنين، ثلاثة ملفات.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى، اليوم، اتصالا هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري".وأضافت، أنه "تم خلال الاتصال مناقشة الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العراقية وموقف الحكومة العراقية منها، كما بحث الجانبان الوضع الراهن في المنطقة"، مشيرة، إلى أن "الوزيرين اكدا أهمية التهدئة والحوار لخفض التصعيد والتوتر".وتابعت، أنه "جرى أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية وضرورة العمل المشترك لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".