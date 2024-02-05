2024-02-05 15:51:38 - المصدر: uxlink

سنغافورة: أعلنت UXLink، الرائدة في مركز ويب 3.0 الاجتماعي الواقعي والبنية التحتية الاجتماعية الحية، عن إطلاق ميزات جديدة ومتطورة مصممة لإحداث ثورة في عالم إدارة أصول ويب 3.0. ولتلبية احتياجات قاعدة مستخدميها الثابتة البالغة 2.5 مليون مستخدم، تقدِّم UXLink الآن منصة بث حية وفعَّالة تمكِّن المستخدمين من تحليل وإدارة أصول ويب 3.0 الخاصة بهم في موقع مركزي واحد.

يشمل هذا التحديث المميز دمج مجموعة متنوعة من المحافِظ متعددة السلاسل، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم ملف شامل ومفصَّل لأصولهم الرقمية. تقطع هذه البادرة شوطًا كبيرًا في محاولة تبسيط مشهد إدارة أصول ويب 3.0 المعقد.

وفي حركة مبتكرة، استغلت UXLink الانتشار الواسع لمنصة التليجرام، فأصبح المستخدمون قادرين على إدارة أصولهم بسهولة من خلال حسابات التليجرام الخاصة بهم. يعدُّ هذا الدمج نقطة تحوُّل هائلة، حيث إنه يخلق احتمالية الاستفادة من القاعدة الضخمة لمستخدمي تليجرام النشطاء شهريًّا والبالغة 800 مليون مستخدم، كما أنه سيجعل UXLink المنصة المفضلة لسبر أغوار عالم ويب 3.0.

قررت UXLink التعاون مع OKX Wallet الرائدة في مجال إدارة الأصول الرقمية في حركة مثيرة لتطوير مجتمع ويب 3.0. تركز هذه الشراكة على توعية مستخدمي ويب 2.0 بأساسيات خدمات ويب 3.0، بما في ذلك طرق استخدام المحفظة وإدارة أصول ويب 3.0 الشخصية. لا يقتصر هذا التعاون على تحسين تجربة المستخدم في مجال ويب 3.0 فحسب، إنما يعرض التزامًا قويًّا لاعتماد وفهم التطبيقات اللامركزية وتقنيات سلاسل الكتل أيضًا.

لن توطِّد هذه البادرات موقع UXLink كقوة رائدة في مجال الويب 3.0 فحسب، إنما ستساهم أيضًا في التطبيق والفهم الأوسع لتقنيات سلاسل الكتل بصورة كبيرة. مع اعتماد العالم المتزايد على الأصول الرقمية اللامركزية، فإن ميزات UXLink الحديثة وشراكتها مع OKX Wallet ستجعلها مستعدة للعب دور حيوي في تشكيل مستقبل إدارة الأصول الرقمية والتوعية بتقنية سلاسل الكتل.

نبذة عن

UXLink:

تعدُّ UXLink جهة رائدة في مركز ويب 3.0 الاجتماعي الحقيقي والبنية التحتية الاجتماعية الحية بتقديمها لحلول متقدِّمة لإدارة الأصول الرقمية. تكرِّس UXLink جهودها لتعزيز تجربة المستخدمين في عالم ويب 3.0 المستمر في التطوُّر من خلال التركيز على واجهات سهلة الاستخدام وأدوات إدارة أصول شاملة.