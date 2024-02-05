2024-02-05 15:59:44 - المصدر: آر أند بي غريل هاوس

مؤسسو "هانتر باريل" يعلنون عن قدوم أحدث أفكارهم الإبداعية، آر أند بي غريل هاوس ، إلى إمارة أبوظبي!

، إلى إمارة أبوظبي! آر أند بي غريل هاوس يفتح أبوابه في منطقة البطين في أبو ظبي، في تاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٤

يفتح أبوابه في منطقة البطين في أبو ظبي، في تاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٤ آر أند بي غريل هاوس يقدم مزيحاً رائعاً بين التقاليد والنكهات الشهية والراحة والعملية، مبرهناً أن كل تلك المميزات قابلة للتعايش بتناغم في هذه التجربة الفريدة من نوعها.

أبوظبي، ٥ فبراير ٢٠٢٤: تفخر مجموعة "سيغراس هوسبيتاليتي" للضيافة الفاخرة، المعروفة بخبرتها الإستثنائية في عالم مأكولات الستيك، بالإعلان عن إفتتاح مطعم آر أند بي غريل هاوس الذي يشكل إضافة ملهمة لمشهد الطهي وتناول الطعام في منطقة الشرق الأوسط. يَعِد هذا المفهوم الجديد بتقديم تجربة تناول طعام مبتكرة، حيث يمزج بين النكهات العالمية واللمسة المحلية، ويشكل تكملة رائعة لتجربة الطعام في عاصمة الإمارات، أبوظبي. يقع مطعم آر أند بي غريل هاوس في منطقة البطين حيث يستعد لاستقبال عشاق الطعام من الذوق الرفيع.

مطعم "آر أند بي" هو غريل هاوس عالمي بقلب محلي. تقدم قائمة الطعام الخاصة به مجموعة متنوعة من أفخر قطع اللحم إلى الأضلاع الفاخرة المطهوة ببطء والبرغر الشهي، إلى جانب وجبات خفيفة تتضمن الأطباق والسلطات. يرحل بك مطعم "آر آند بي" في رحلة شهية تستمتع خلالها بالجودة الاستثنائية وحسن الضيافة. يتأثر هذا المفهوم بشكل كبير بالثقافة العربية والتراث المعماري، ويعكس بسلاسة دفء الضيافة العربية مع مقومات الراحة الحديثة، وسط أجواء فريدة ومميزة.

يتسم "آر أند بي" بالتفاني الشغوف لفن الشواء. إن التخصص والتفاني في صنع أطباق استثنائية، ومجموعة متنوعة من البرغر وقطع اللحم باستخدام مكونات فاخرة، يسلط الضوء على أصالة هذا المطعم وشغفه للمأكولات المشوية.

يتجسد "آر آند بي" بمنظور عالمي عند دمج النكهات العالمية في أجواء مستوحاة من الثقافة العربية. من خلال انفتاحنا على النكهات المتنوعة، وتفضيلات الطهي، ووجهات النظر المختلفة، فإننا ملتزمون بخلق مساحة حيث يمكن للأفراد من مختلف الجنسيات والخلفيات والأذواق الانضمام لتبادل وجبة تلبي احتياجات الجميع، بغض النظر عما إذا كانوا عشاقًا للحوم أم لا.

يقع مطعم آر أند بي غريل هاوس في موقع مميز في منطقة البطين، حيث يقدم خدماته لسكان وسياح إمارة أبو ظبي. البطين هي منطقة متنوعة تضم وحدات سكنية وميناء صيد ومركز معارض ومعارض فنية وفنادق وأبراج تجارية. بفضل موقعه المركزي ومغامرة النكهات اللذيذة التي يخوضها، يشكل مطعم آر أند بي غريل هاوس خيارًا مثاليًا للعائلات واجتماعات العمل واللقاءات غير الرسمية وغير ذلك الكثير.

النكهات العالمية والسحر المحلي هو شعارنا حيث نمزج الثقافة والتقاليد المحلية بسلاسة مع التأثيرات الحديثة. صرح روب دي فيلييه، المدير الإداري الإقليمي لمجموع سيغراس بوتيك هوسبيتاليتي قائلاً: "إن التزامنا بتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف يمتد إلى ما هو أبعد من مفهوم تناول الطعام؛ إنها ببساطة رحلة مشتركة".

يدعوك آر أند بي غريل هاوس للشروع في رحلة طهي تعكس السحر العربي والراحة العصرية والنكهات العالمية.