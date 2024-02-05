2024-02-05 16:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس محافظة الانبار، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظا للانبار بإجماع الاعضاء الحاضرين.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة الانبار صوت على انتخاب محمد نوري محافظا للانبار بإجماع الاعضاء الحاضرين".

وفي وقت سابق من اليوم، انتخب مجلس محافظة نينوى، عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لاربع سنوات قادمة بتصويت الاغلبية، ليتم الابقاء على المحافظ الذي حل بديلا لنجم الجبوري.

فيما صوت مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين (5 شباط 2024) على انتخاب اسعد العيداني محافظًا للبصرة بإجماع الاعضاء الحاضرين.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة البصرة صوت بالاجماع على انتخاب اسعد العيداني محافظًا للبصرة".

وصوت مجلس محافظة النجف، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، على اختيار يوسف كناوي محافظًا للنجف وعمار الجزائري نائبًا أول وكرار محبوبة نائبًا ثانيًا.

كما صوت، اليوم ايضا مجلس محافظة واسط على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط، وعلي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة.

وفي وقت سابق، الاحد (4 شباط 2024)، جدد مجلس محافظة كربلاء، الثقة بنصيف الخطابي محافظاً لكربلاء وعلي الميالي نائبا له، كما صوت على قاسم اليساري رئيسا لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائبا له ،

كما صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، امس الأحد، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" محافظًا وعادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائبًا لرئيس للمجلس.

كما صوت اعضاء مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، على تولي خلف البدران رئاسة المجلس واسامة السعد نائبًا له.