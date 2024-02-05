تحويل 4 مستشفيات في إقليم كوردستان إلى "تعليمية" (صور)

2024-02-05 16:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للصحة في إدراة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، تحويل أربع مستشفيات ضمن حدود إدارة گرميان إلى "مستشفيات تعليمية" بموافقة وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي.

وبعد تقييم المديرية العامة للصحة في گرميان، وافقت وزارة الصحة الكوردستانية على تحويل جميع المستشفيات الأربعة في گرميان (مستشفى كلار العام، مستشفى الشهيد خالد گرمياني العام في كفري، مستشفى الشهيد هزار للطوارئ في كلار ومستشفى الشهيد شيراي نقيب للنساء والولادة في كلار) إلى مستشفيات تعليمية للاستفادة منها في كليات ومعاهد الطب في المنطقة، وفق بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أن "وزير الصحة والبيئة في حكومة اقليم كوردستان، وافق على تحويل تلك المستشفيات الأربعة إلى مستشفيات تعليمية للاستفادة منها في تدريب طلبة الكليات الطبية والصحية وحل مشكلة طلاب تلك الكليات".

وبحسب البيان، هنأت وزارة الصحة الكوردستانية، الموظفين كافة من أطباء وعاملين صحيين في مختلف الأقسام التي تمكنت من الارتقاء بخدمات ومؤسسات هذه المستشفيات إلى المستوى التعليمي، معربة عن أملها في أن يتم التعاون بين كل من جامعة كرميان وجامعة گرميان التقنية في كلار وكفري مع القطاع الصحي بشكل مستمر والمشاركة في تحسين مستوى الخدمات، كما ثمنت في هذا الصدد تعاون وتنسيق رئاسة جامعة گرميان للقطاع الصحي في گرميان.