وفد إقليم كوردستان يحط في واشنطن لمناقشة ملفات عدة

2024-02-05 16:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زار وفد من رئاسة إقليم كوردستان، برئاسة فوزي الحريري، رئيس ديوان الرئاسة، يوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، سيعقد الوفد اجتماعات عدة مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن.

وسيبحث الوفد الكوردي، خلال زيارته مع مسؤولين والكونغرس، العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في المنطقة بشكل عام، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء.

ووفق البيان، يتضمن الوفد (فلاح مصطفى، مساعد رئيس الإقليم لشؤون السياسة الخارجية، ونياز صالح مصطفى، رئيس الشؤون الخارجية والدبلوماسية لرئاسة إقليم كوردستان، مع رئيس الديوان في الرئاسة.