بغداد وخمس محافظات أخرى تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

2024-02-05 16:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في العاصمة بغداد وخمس محافظات أخرى، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، هي كل من بغداد وواسط وميسان والديوانية والبصرة والمثنى.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه قبل أيام، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل في بغداد بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.