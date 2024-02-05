الآلاف يحيون "الزيارة الرجبية" في الكاظمية (صور)

2024-02-05 17:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحيا آلاف المسلمين الشيعة، مساء الاثنين، ذكرى "وفاة الإمام موسى الكاظم" في مدينة الكاظمية ضمن العاصمة بغداد، وسط إجراءات خدمية وأمنية استثنائية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، توافد حشود الزائرين صوب مدينة الكاظمية، إضافة إلى استعراض المواكب المعزية، في محيط مرقد الإمامين موسى الكاظم، ومحمد الجواد.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في بغداد بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم، كما عطلت محافظات واسط وميسان والديوانية والبصرة والمثنى، الدوام الرسمي ليوم غد.