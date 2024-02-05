الانظار نحو بغداد.. تفاصيل اجواء تشكيل الحكومة المحلية من داخل الجلسة المنعقدة الان

2024-02-05 17:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، عن اخر تطورات تشكيل الحكومة المحلية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اتفاقا حصل على ان تكون رئاسة مجلس محافظة بغداد الى حزب تقدم ويكون منصب المحافظ الى ائتلاف دولة القانون، لكن لغاية الان لا اتفاق على الأسماء بشكل نهائي".

وبين ان "الحوارات مستمرة حتى اللحظة من أجل الوصول الى اتفاق وتفاهم ما بين الأطراف السياسية على مناصب نواب رئيس المجلس ونواب المحافظ فحتى الساعة الخلافات قائمة على هذه المناصب، رغم ان جلسة مجلس المحافظة منعقدة حاليا".

وحصل كل من تحالف دولة القانون وتحالف نبني على 9 مقاعد لكل منهما، فيما حصل تقدم على 8 مقاعد، كاعلى 3 تحالفات ضمن مقاعد مجلس محافظة بغداد حيث شكلوا 26 مقعدا من اصل 52 مقعد.



