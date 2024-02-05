المعلمون المحتجون يؤكدون للثامنة استمرارهم في الاضراب عن الدوام

2024-02-05 18:32:01 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن المعلمون المحتجون في اقليم كردستان الاستمرار في التظاهرات والاضراب عن الدوام لحين تلبية مطالبهم. وقال عدد من المعلمين المحتجين المتظاهرين امام تربية غرب السليمانية لقناة الثامنة انهم يطالبون باستلام رواتبهم الشهرية في مواعيدها المحددة واستئناف ترفيعات المعلمين. واكدوا انهم سيستمرون في الاضراب عن الدوام في المدارس لحين تلبية مطالبهم، ولن يباشروا بالدوام باستلامهم راتبا واحدا فقط. ومن جانب اخر نظم عدد من طلاب الاعدادية في قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية تجمعا احتجاجيا واعلنوا عبر قناة الثامنة ان الاضراب عن العملية التربوية في منطقتهم الحق ضررا كبيرا بهم وطالبوا باختصار منهجهم. وتم توزيع راتب شهر يناير كانون الثاني لعام