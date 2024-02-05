صحة الاقليم تعلن احصائية جديدة عن المصابين بالسرطان

2024-02-05 18:32:01 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت المؤسسات الصحية في اقليم كردستان، احصائية جديدة عن المصابين بمرض السرطان في الاقليم خلال العام الماضي 2023. وجاءت في احصائية المستشفيات والمراكز الحكومية وغير الحكومية في اقليم كردستان للعام الماضي عن اعداد المصابين بمرض السرطان ونشرتها وزارة الصحة وصندوق السرطان في الاقليم ان عدد المصابين بالمرض في الاقليم وصل الى نحو عشرة الاف شخص. واعلنت الوزارة تسجيل 5456 اصابة جديدة بمرض السرطان في محافظة اربيل وتسجيل 3275 اصابة في محافظتي السليمانية وحلبجة وتسجيل 1180 اصابة في محافظة دهوك، مشيرة الى ان المصابين في اربيل يشكلون 55% وفي السليمانية وحلبجة يشكلون 33% وفي دهوك يشكلون 12%. وحذرت وكالة مكافحة السرطان