استدعاء القائم باعمال السفارة الاميركية في بغداد والدعوة لعقد اجتماع طارىء

2024-02-05 18:32:01 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على الضربات الاميركية ضد مواقع عراقية. وذكرت الوزارة، في بيان: "احتجاجاً على العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر، لعدم تواجد السفيرة الأمريكية". وأضافت، أن "ذلك يأتي لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأمريكي الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم. من جانبها أكدت رئاسة الجمهورية، أهمية عقد اجتماع طارئ للرئاسات والكتل السياسية لبحث العدوان الذي تعرضت له مدينة القائم في محافظة الأنبار ومناطق حدودية عراقية أخرى غرب