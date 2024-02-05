الخارجية الاميركية تكشف لقناة الثامنة نتائج تواصلها مع بغداد واربيل

2024-02-05 18:32:01 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها في تواصل مستمر مع بغداد واربيل لحل مشاكلهما. وقالت الوزراة في تصريح خاص لقناة الثامنة انها في تواصل مستمر مع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من اجل ايجاد حل والتوصل الى اتفاق بشأن مشاكلهما حول الموازنة والمستحقات المالية والمشاكل الاخرى. واشارت الى انها لاتستطيع الان الكشف عن تفاصيل ونتائج العلاقات الدبلوماسية بهذا الخصوص. وظلت مشاكل عدة عالقة منذ سنين عدة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان دون حلها ومن اهمها مشكلة الموازنة و المستحقات المالية وكيفية التعامل مع المصادر الطبيعية. واشار المسؤولون الامريكيون في تصريحات صحفية سابقة الى انهم مستمرون في جهودهم من اجل توصل الجانبين