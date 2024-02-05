امريكا تقصف مواقع لفصائل مسلحة شرقي سوريا

2024-02-05 18:32:01 - المصدر: قناة الثامنة

أفادت مصادر أمنية بأن قصفاً جوياً مكثفاً شنته طائرات أميركية، واستهدف أحد عشر موقعاً في عدة مناطق، شرقي سوريا، مساء يوم الجمعة.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغارات استهدفت مدن آلبو كمال، عند الحدود السورية العراقية، والميادن في دير الزور، شرقي سوريا.وأكدت تلك المصادر الأمنية أن أميركا بدأت حملة انتقام واسعة للرد على الهجوم الأخير الذي استهدف قاعدة لها، شمال شرقي الأردن، وأودى بحياة ثلاثة من جنودها، وأن الخطوة الاولى في الهجوم بدأت من سوريا.وأضاف المرصد بأن الحصيلة الأولية للهجوم، الذي شُن من منصات عدة، على محافظة دير الزور، بلغت 10 قتلى حتى الآن، كلهم من فصائل مسلحة رديفةٍ للجيش