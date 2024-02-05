وزيرة زراعة كردستان تؤكد للثامنة وجود 17 سدا في الاقليم

2024-02-05 18:32:01 - المصدر: قناة الثامنة

صرحت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كردستان بيكرد طالباني لقناة الثامنة ان الوزارة انجزت ثمانية سدود ويبلغ العدد الاجمالي للسدود في الاقليم 17 سدا. رابع اكبر سد عراقي في قضاء دربنديخان، فيه ثلاثة منافذ ويضخ 175 مترا من الماء خلال ثانية واحدة. هناك طريق واحد فقط يفصل سد دربنديخان عن احدى القرى، ولكن هذه القرية وسكانها لايستفيدون من هذا السد. سد دربنديخان اصبح مصدر الري والزراعة لسكان ديالى، ومن المقرر أن تقوم شركة تركية ببناء مشروع للري لمزارعي المنطقة. شيد سد دربنديخان على نهر سيروان، وبحسب تصريح وزيرة الزراعة في اقليم كردستان بيكرد طالباني لقناة الثامنة يوجد الان