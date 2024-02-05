نائب يؤكد عدم حصول الاقليم على حقوقه لحين تنفيذه بنود الموازنة

2024-02-05 18:32:01 - المصدر: قناة الثامنة

تعمقت ازمة رواتب موظفي اقليم كردستان ولم يستلموا رواتبهم لمدة اربعة اشهر على التوالي، بعد ان قرر رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، ارجاء جلسة المرافعة للحكم بقضية رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في اقليم كوردستان إلى يوم 18 من شهر شباط المقبل. وافادت صحيفة الصباح العراقية بان وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد، للتفاوض بشأن إيجاد حل دائم لتأخر رواتب موظفي الإقليم الذين يتسلمون رواتبهم بغير انتظام. عضو اللجنة القانونية، محمد الخفاجي، ألقى باللائمة في تصريح للصحيفة على حكومة الإقليم التي ترفض تنفيذ بنود الموازنة الاتحادية بما يضمن تسلم الموظفين لرواتبهم بانسيابية، قائلا: "سبق