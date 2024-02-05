2024-02-05 18:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتسمية بعض المحافظين، مبينا انه "طلب من القوى السياسية اختيار شخصيات تدعمه بتنفيذ برنامجه"

وقال الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني لم يتدخل بتسمية المحافظين والمناصب الأخرى بأي من الحكومات المحلية، فهو رفض خوض حزبه بالانتخابات المحلية ورفض أي تدخل بقضية تشكيل الحكومات المحلية واختيار أي من المرشحين".

وأضاف ان "السوداني طلب من جميع القوى السياسية اختيار شخصيات كفؤة ونزيهة للمناصب المهمة والعليا في الحكومات المحلية كافة من أجل ان تكون قادرة على دعم الحكومة المركزية في تنفيذ برنامجها الحكومي، خاصة المتعلقة بالارتقاء بالخدمات".

وحسمت محافظات بغداد وصلاح الدين، والانبار، والنجف وكربلاء والبصرة وواسط ونينوى حكوماتها المحلية، من اصل 15 محافظة.