بلدية الكاظمية المقدسة تفصل مضامين خطتها الخدمية وتؤكد مشاركة ألفي متطوع

2024-02-05 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأعلنت بلدية الكاظمية المقدسة التابعة لأمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)، فيما أشارت إلى أن الخطة تضمنت تقسيم المدينة إلى تسعة قواطع.وقال مدير عام بلدية الكاظمية علي هاشم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دوائر البلدية وضعت خطة خدمية وتم مناقشتها مع أمين بغداد وتضمنت أعمال نظافة وإيصال الماء إلى 1800 موكب، مع إيصال الماء للمرافق الصحية المنتشرة في الرقعة الجغرافية للمدينة والتي يصل عددها إلى 30"، مبينا، أنه "تمت معالجة الانسدادات الخاصة بمجاري الصرف الصحي من خلال تأمين كادر متخصص من قسم المجاري العائد لدائرة البلدية".وأكد، أن "خطة النظافة تضمنت تقسيم مدينة الكاظمية إلى تسعة قواطع بإشراف مباشر من قبل الدوائر البلدية الـ14، وتم تأمين جهد بشري من عمال النظافة بحدود أكثر من 2000 عامل موزع على القواطع، حيث قسم العمل على 4 شفتات"، لافتا، إلى أنه "تم نشر أكثر من 800 حاوية مترية على الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المرقد الشريف، مع تأمين أكياس نفايات مختلفة الأحجام وتوزيعها على المواكب والزائرين".وبين، أن "مجموع الآليات العاملة بالخطة بلغ بحدود 173 آلية"، لافتا، إلى أن "كمية النفايات المرفوعة والخارجة من الرقعة الجغرافية لدائرة البلدية في الأيام العادية تصل إلى 40 طنا، لكن عند دخول الخطة بلغت كمية النفايات المرفوعة 440 طنا، وارتفعت بعدها إلى 650 طنا".وبين، أنه "تم تأمين الوقود لآليات ضمن الخطة من دائرة الوحدات الإنتاجية التابعة لأمانة بغداد"، موضحا، أن "دائرة البلدية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للزائرين".وأوضح، أنه "يتم معالجة أي انسداد يحدث بشبكة الصرف الصحي للشبكة وتأمين الماء والتنسيق مع مشروع ماء الكاظمية لزيادة الضغط وتأمين إيصال الماء للشبكة بصورة جيدة".