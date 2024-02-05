إنقاذ "مسنة" احتجزت داخل مصعد كهربائي لمدة يومين في بغداد

2024-02-05 19:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت نجدة العاصمة بغداد، مساء الاثنين، إنقاذ امرأة مسنة، علقت داخل مصعد كهربائي معطل في دارها لمدة يومين.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضحت نجدة حي الجامعة بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مناشدة وردت المديرية من أحد المواطنين حول وجود سيدة مسنة عالقة داخل مصعد في منزلها منذ يومين بسبب تعطله.

وأضافت أن دوريات قاطع نجدة حي الجامعة التابعة الى مديرية نجدة الكرخ في قيادة شرطة بغداد، هرعت إلى مكان تواجد السيدة، ودخول الدار وفتح باب المصعد وإخراج السيدة المحتجزة داخله والتأكد من سلامتها.