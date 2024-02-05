انقاذ مسنة بعد ان علقت داخل مصعد بمنزلها في بغداد لمدة يومين (صورة)

2024-02-05 19:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، انقاذ امرأة مسنة علقت داخل مصعد في دارها لمدة يومين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود مناشدة من احد المواطنين حول وجود سيدة مسنة عالقة في مصعد داخل دارها منذ يومين بسبب تعطل المصعد الكهربائي بها حيث هرعت دوريات قاطع نجدة حي الجامعة التابعة الى مديرية نجدة الكرخ في قيادة شرطة بغداد الكرخ الى مكان تواجد السيدة ودخول الدار وفتح باب المصعد وإخراج السيدة المحتجزة داخله والتأكد من سلامتها".



