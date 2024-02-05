واشنطن تحسم الجدل مع بغداد: أبلغناهم بالقصف بعد تنفيذ الضربات

2024-02-05 19:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة لم تبلغ العراق، قبل تنفيذ الضربات على مقار الحشد الشعبي والفصائل الموالية لإيران في عاكسات والقائم، غربي محافظة الأنبار.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتل، خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "العراق فهم أنه سيكون هناك رد أمريكي بعد الهجوم المميت على القوات الأمريكية في الأردن".

وأضاف فيدانا: "لم يكن هناك إشعار مسبق للحكومة العراقية.. أبلغنا العراقيين على الفور بعد وقوع الضربات"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ما تزال تقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتها في العراق".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مشيرا إلى أن الأهداف تضمنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجستي تابعة للمليشيات والحرس الثوري.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.

بدوره، نفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وجود تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن بشأن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مستهدفة بها مواقع القوات الامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد، مؤكداً سقوط 16 ضحية و25 جريحا جراء ذلك "العدوان".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.