شرطة بابل تحبط عملية ترويج وتضبط كمية من المخدرات مع أدوات التعاطي

2024-02-05 19:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

أعلنت قيادة شرطة بابل عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بترويج المخدرات في كمين أمني محكم نفذته قوة أمنية مشتركة شمال المحافظة، وذكرت قيادة الشرطة أنه فور ورود معلومات عن مروجي مخدرات، شكلت قوة مشتركة من شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بقضاء المحاويل، وفصيل طوارئ قسم شرطة المحاويل، ومركز شرطة المحاويل، بالتعاون مع الأمن الوطني، وتم نصب كمين محكم وإلقاء القبض على المتهمين متلبسين بترويج المخدرات، وأشارت إلى أن القوة ضبطت بحوزة المتهمين على مشغل مخدرات داخل دار أحدهم، وكمية من المخدرات مع قداحة مع انبوب بلاستيكي مع أركيلة نحاس صغيرة الحجم تستخدم لغرض التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا .