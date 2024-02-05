2024-02-05 19:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية إلى توجيه ضربة قاضية لإسرائيل، موضحا أن هذه الضربة لا تعني الدخول في حرب مع تل أبيب، لكنها تعني قطع العلاقات الاقتصادية معه علنا. وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، بأنه “عشية ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 8 فبراير 1979 من قبل كوادر القوة الجوية للجيش الإيراني مع مؤسس الثورة […]

ظهرت المقالة خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى “توجيه ضربة قاضية” لإسرائيل ويحدد كيفيتها أولاً على ايرث نيوز.