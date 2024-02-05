2024-02-05 19:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

يجتمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بناء على طلب روسيا، بعد الضربات الأميركية في العراق وسوريا رداً على الهجوم الدامي على قاعدة أميركية في الأردن، نسبته واشنطن إلى جماعات موالية لإيران. وأعلن نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، السبت، على منصة «إكس»، أنه طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر عند الساعة 21:00 ت.غ، وفق […]

ظهرت المقالة مجلس الأمن ينظر في الغارات الأميركية على العراق وسوريا أولاً على ايرث نيوز.