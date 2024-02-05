2024-02-05 19:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقعت العتبة الكاظمية المقدسة، وصول أعداد زائري الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) لأكثر من 12 مليون زائر.وقال نائب أمين العتبة الكاظمية رئيس لجنة الزيارة المليونية سعد الحجية، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعطيات الخاصة بالزيارة كبيرة جداً من خلال أعداد الزائرين المتواجدين في جميع شوارع بغداد والقادمين صوب الإمامين الكاظم والجواد (عليهما السلام)"، لافتاً إلى أن "العتبة الكاظمية المقدسة في هذا العام لديها صحون كثيرة وواسعة جداً منها صحن الحسنين وصحن أمير المؤمنين وصحن العسكريين وصحن صاحب الزمان وصحن الإمام الصادق وصحن الإمام السجاد وصحن الإمام الرضا، بالإضافة إلى الصحن القديم الموجود في باب المراد وصحن قريش".وأضاف، أن "هذه الصحون ولكونها كبيرة وواسعة سهلت الأعداد الكبيرة الداخلة إلى الصحن الكاظمي الشريف"، مبينا أن"اليوم نشاهد على مسار 360 درجة في هذه الصحون هناك حركة للزائرين ولا يوجد هنالك أي قطع، لذلك من السهولة أن ينتقل الزائر من مكان إلى آخر دون أي قطع موجود في الصحون الخارجية".وأشار إلى أن "هناك جهوداً كبيرة ومتضافرة من قبل أقسام وشعب العتبة الكاظمية المقدسة لأجل هذه الانسيابية"، مؤكدا أن "الخطط تتبدل يوماً بعد يوم حسب أعداد الزائرين".وتابع، أنه "في العام الماضي كان أعداد الزائرين 12 مليون زائر، ونتوقع هذا العام أن يفوق هذا العدد بحكم المعطيات والمؤشرات الموجودة في الشارع".