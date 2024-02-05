كوردستان تقرر تمديد اطفاء 15% من ديون مشتركي الماء الصافي لثلاثة أشهر

2024-02-05 19:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بتمديد اعفاء مشتركي الماء الصافي من 15% من الديون المترتبة بذمتهم لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان لوزارة البلديات والسياحة ورد لوكالة شفق نيوز ، انه من اجل المصلحة العامة ومراعاة الظروف المالية للمواطنين وبناء على طلب من الوزارة في العام الماضي قرر رئيس الحكومة مسرور بارزاني بإطفاء وإعفاء المواطنين من 15% من الديون المترتبة بذمتهم عن أجور الماء الصافي لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف البيان أن قرار الإعفاء كان لمدة ثلاثة أشهر ولكن القرار مازال يعمل به، لافتا إلى أنه اعتبارا من اليوم ولغاية العاشر من شهر اذار المقبل بامكان المشتركين مراجعة مديريات الماء وتقديم معاملات الاستفادة من القرار.