2024-02-05 20:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل شخصين بينهم ضابط رفيع، إثر هجوم مسلح ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة رائد في مكافحة الإجرام، قتل رمياً بالرصاص بعملية غادرة مع أحد مصادره المحلية، أثناء محاولة اعتقال أحد المطلوبين بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "قوات أمنية كبيرة توجهت لمكان الحادث، فيما فرضت طوقاً أمنياً عند مداخل قضاء سيد دخيل، بحثا عن الجناة".