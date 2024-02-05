2024-02-05 20:12:04 - المصدر: شفق نيوز

الكرخ يتعاقد مع محترف مصري

شفق نيوز/ تعاقدت الهيئة الادارية لنادي الكرخ مع لاعب الأهلي المصري بكرة القدم والإسماعيلي والمنتخب المصري صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجاري، فيما وصلت بطاقته الدولية اليوم الإثنين الموافق الخامس من شباط 2024.

ومن المؤمل أن يصل اللاعب الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة بعد إتمام الإجراءات الخاصة بسمة الدخول الى الاراضي العراقية.

يذكر أن صالح جمعة هو لاعب وسط المنتخب المصري الأول لكرة القدم، والنادي الأهلي المصري،وبدأ مسيرته الكروية عام 2010 في فريق "إنبي" المصري، وفي عام 2013 تم إعارته إلى نادي "ناسيونال ماديرا" البرتغالي، ثم انتقل إلى النادي "الأهلي المصري" عام 2015، وخلال 2018 تم إعارته إلى نادي "الفيصلي" السعودي، ولعب اخيراً للإسماعيلي المصري.